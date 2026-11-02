Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê destek da Meclisa Zanîngeha Rojava

Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê ya Zanîngeha Rojava da zanîn ku ew destekê didin helwesta Meclisa Zanîngeha Rojava û bi mafên xwe yê perwerdeya bi kurdî ve girêdayî ne.

Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê destek da Meclisa Zanîngeha Rojava
ROJANE
2 mijdar, 2026   16:07
QAMIŞLO
+

Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê ya li bajarê Dêrikê, daxuyanî da û diyar kir ku ew destekê didin helwestê Zanîngeha Rojava.

Daxuyanî ji aliyê xwendekar Edhem Şêxmûs ve bi zimanê kurdî li pêşiya avahiya Fakulteya Çand û Hunerê hate xwendin. Di daxuyaniyê de xwendekarên fakulteyê anî ziman ku ew destekê didin helwestê Meclisa Zanîngeha Rojava û ew bi mafên xwe yên perwerde, parastina xweseriya Zanîngeha Rojava û zimanê kurdî ve girêdayî ne. Her wiha diyar kirin nabe ku siberoja ciwanên Kurd, xeyal û armancên wan bibin qurbaniyên berjewendiyên siyasî û mafê wan e ku ji bo siberoja xwe biryarê bidin û ew daxwaz dikin ku xweseriya herêm, zanîngeh û zimanê wan hebe.

Xwendekaran bang li hemû alî, saziyên navneteweyî û gel kir ku li hemberî zilmê û siyaseta paşguhkirine xwedî helwest bin û parastina mafê xwendekaran ê perwerdeya kurdî bikin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Hesekê sibe 29 şehîd tên bibîranîn

Gotara pêşin

Rejîma Îranê cezayê darvekirinê li du kesan birî

Nûçeyên Têkildar

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

1 mijdar, 2026 - 05:35

1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin

1‘ê Mijdarê Viyanayê hat pîrozkirin

1 mijdar, 2026 - 23:28

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hat...

31 cotmeh, 2026 - 22:35

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

31 cotmeh, 2026 - 14:29

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Hel...

2 mijdar, 2026 - 13:21

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

31 cotmeh, 2026 - 22:44