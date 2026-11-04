Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

Li Qada Şehîd Cîhad a li bajarê Amûdê, xwendekar û malbatên wan bi çalakiyekê daxwaza misogerkirina mafê perwerdeya bi zimanê kurdî kir.

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir
Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir
Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir
Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   14:14
QAMIŞLO
+

Xwendekar û malbatên wan li Qada Şehîd Cîhad a li bajarê Amûdê ji bo daxwaza mafê perwerdeya bi zimanê kurdî, bal kişandin ser girîngiya parastina zimanê dayikê û misogerkirina mafê nifşê heyî ji bo perwerdeya bi zimanê dayikê, çalakiyek protestokirinê li dar xist.

Çalakvanan pankartên der barê girêdana wan a bi zimanê dayikê û redkirina wan ji biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê ya têkildarî zimanê kurdî rakiribûn.

Di çalakiyê de mamosteyê wêjeya kurdî Beşîr Mele Newaf axivî û diyar kir ku ji ber dayîna berdêlên mezin ji bo parastina zimanê kurdî niha daxwaz tên kirin, divê zimanê kurdî bê naskirin û di destûrê de wekî zimaneke fermî were bicihkirin.

Çalakiya protestokirinê bi berzkirina sloganên “Bê ziman jiyan nabe” bi dawî bû.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gotara pêşin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Nûçeyên Têkildar

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

4 mijdar, 2026 - 13:26

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehî...

5 mijdar, 2026 - 13:41

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên ...

4 mijdar, 2026 - 14:18

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14