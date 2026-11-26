Komîteya belavkirina mazotê: Gelek malbatan mazot wernegirt Cotkar: Hikumetê dereng buhayê pembû diyar kir Daxwazên ji bo naskirina destûrî ya zimanê kurdî berdewam dikin Jinên rêveber: Divê aboriya jinan serbixwe be Nakokiyên di navbera Bexda û Hewlêrê de ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 26-11-2026 Bi fermana Elî Zeydî li Kerkûk û parêzgehên din hêzên leşkerî hatin bicihkirin Fermandariya Asayîşa Hesekê hûrgiliyên êrişa Mişêrfê aşkera kirin Hêzên PDK’ê li Soran rojnamevanek û du welatî binçav kirin Li asîmanê Derayê tevgera balafirên şer ên Îsraîlê Li Hesekê motorsiklêteke bombebarkirî teqiya Li bakurê rojavayê Hesekê dengê pevçûnan Îsraîlê ciwanekî ji Quneytîrayê girtibû berda Li Efrînê panela têkildarî Tundiya li dijî jinan