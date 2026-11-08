KJAR: Çarenûsa du endamên me nayê zanîn

Komeleya Jinên Azad ên Rojhilatê Kurdistanê (KJAR) daxuyand ku 2 endamên wan ên li li bajarê Urmiyeyê hatine girtin û agahî ji wan nayê wergirtin.

KJAR: Çarenûsa du endamên me nayê zanîn
JIN
8 mijdar, 2026   14:58
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Komeleya Jinên Azad ên Rojhilatê Kurdistanê (KJAR), bi daxuyaniyekê ragihand ku hêzên rejîma Îranê du endamên wan ên bi navê Zehra Pîrdehqan û Perwîn Rasiq Qizilbaş li bajarê Urmiyeyê girtine û derbarê wan de agahî wergirtin.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku li gorî gotinên zarok û malbatên van her du çalakvanan, tevî ku di serdegirtina wan re gelek meh derbas bûne jî tu agahiyeke zelal derbarê cihê girtinê, rewşa tendurustî û çarenûsa wan de di dest de nîne; her wiha saziyên ewlehî û dadwerî derbarê çarenûsa jinên çalakvan de tu agahî nadin.

KJARê hişyarî bertek nîşanî rejîma Îranê da û wiha got: “Windakirina bi zorê û bêbeşkirina girtiyan ji mafê hebûna parêzer, peywendiya berdewam û hevdîtina bi malbatên wan re, binpêkirina pîvanên yasayî û navneteweyî ye. Divê demek ji ya din zûtir cihê girtina Zehra Pîrdehqan û Perwîn Rasiq Qizilbaş bê eşkererekirin, tendurustî û mafên wan ên yasayî bên misogerkirin.”

Endama Kjarê Zehra Pîrdehqan a 32 salî û ji Çaldiranê di 25ê Hezîranê de û Endama KJARê Perwîn Rasiq Qizilbaş a 33 salî û ji Makûyê di 28ê Hezîranê de li bajarê Urmiyeyê hatibûn girtin.

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Gotara pêşin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Nûçeyên Têkildar

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên Sûriyeyê de ye

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên S...

21 cotmeh, 2026 - 04:50

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

20 cotmeh, 2026 - 20:10

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

26 cotmeh, 2026 - 14:30

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li dar xistin

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li...

29 cotmeh, 2026 - 18:09

Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde

Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde

1 mijdar, 2026 - 15:19

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

5 mijdar, 2026 - 13:02