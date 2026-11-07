KNK`ê bang li parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê kir

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) der barê yekîtiya neteweyî û mijara parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê daxuyanî da û wiha anî ziman: “Divê PDK, YNK û hemû hêzên siyasî, demildest bi ruhê berpirsiyarî û disoziyê vegerin ser maseya diyalogeke berfireh”

KNK`ê bang li parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê kir
KURDISTAN
7 mijdar, 2026   08:32
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Daxuyaniya Konseya Rêveber a Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) bi vî awayî ye:

“Kurdistaniyên hêja, welatiyên birêz;

Herêma Kurdistanê niha ber bi qonaxek hestiyar û aloz ve diçe. Berdewamiya nakokiyên siyasî û kûrbûna derzên di navbera saziyên rêveberiya Herêma Kurdistanê de rasterast bandor li ser aştî, parastina destkeftiyên destûrî û jiyana gelê Kurdistanê kiriye. Ev rewşa nexwestî, berjewendiyên bilind ên neteweya me dixe bin metirsiyeke xeternak û mezin.

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) ji destpêkê ve weke sîwanek Niştimanî -  Neteweyî bi berdewamî xebitiye da ku diyalog û lihevkirin bibe alavê çareserkirina nakokiyên navxweyî. Baweriya me ew e ku berjewendiyên bilind ên welat û gelê me, xala herî girîng a berpirsiyariya neteweyî û niştîmanî ye û pêwîste li jora her berjeweydiyeke hizbî ya hemû aliyan be.

Piştî hilbijartinên dewreya şeşemîn ên Parlementoya Herêma Kurdistanê di Cotmeha 2024’an de, KNK’ê bi hemû daxuyanî û bi rêya şandeyên fermî ev daxwaz ji hemû aliyan kiriye û li ser pêwîstiya lezgîn a aktîfkirina parlementoyê û pêkanîna hikûmetek bihêz tekez kiriye. Her wiha di hevdîtin û civînan de xetereyên demdirêj ên berdewamiya rewşa siyasî ya xitimî analîz kiriye û amadebûna KNK’ê ji bo navbeynkariyê û aramiyê helwesta xwe diyar kiriye.

Di vê mijarê de, ji bo parastina asayîşa neteweyî û aramiya herêmê, KNK vê banga lezgîn dike:

1- Pêwîste rêveberiya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê (YNK) û her wiha hemû hêzên siyasî, demildest bi ruhê berpirsiyarî û disoziyê vegerin ser maseya diyalogeke berfireh da ku bigihîjin lihevkirineke neteweyî û niştîmanî.

2- Pêwîste hemû aliyên peywendîdar, tevayî gelê Kurdistanê, rêxistinên civaka sivîl û dilsozên gel, hewildanên xwe bikin yek ji bo ku rêveberiyeke baş, serweriya hiqûqê ava bikin, saziyên neteweyî xurt bikin û xizmetkirina welatiyan bikin armanca sereke ya vê qonaxê.

3- KNK bi hemû awayî hewl dide ji bo navbeynkarî, li hev hatin û li hevkirina navbera YNK û PDK’ê, ji bo parastina statuya Herêmê û berjewendiyên gelê Kurdistanê.

KNK dîsa tekez dike ku ber bi yekîtiyê ve çûyîn, tenê rêya derbaskirina nakokiyan û misogerkirina aştî û aramiya gelê me ye.

Serkeftin ji bo xebata neteweyî û yekrêziya navxweyî.”

(sb)

Etîket:

Gotara berê

MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala

Gotara pêşin

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Nûçeyên Têkildar

Rejîma Îranê zarokek binçav kir

Rejîma Îranê zarokek binçav kir

19 cotmeh, 2026 - 18:16

Birîna daran li Dihokê ji hêla Tirkiyê ve ket rojeva Parlamentoya Iraqê

Birîna daran li Dihokê ji hêla Tirkiyê ve ket rojeva Pa...

6 cotmeh, 2026 - 12:28

HPG'ê şehîdên Rojhilat bi rêzdarî bi bîr anî

HPG'ê şehîdên Rojhilat bi rêzdarî bi bîr anî

5 mijdar, 2026 - 12:04

YBŞ: Serkeftina rêkeftinê girêdayî mîsogerkirina mafên civaka Êzidî ye

YBŞ: Serkeftina rêkeftinê girêdayî mîsogerkirina mafên ...

26 cotmeh, 2026 - 12:06

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo bi temamî pûç bibe

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo b...

6 cotmeh, 2026 - 08:21

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

21 cotmeh, 2026 - 11:06