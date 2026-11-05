Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Merasîma bîranînê ya şehîd Ciwan Ereb (Ciwan Îbrahîm) di roja duyemîn de didome. Siyasetmedara Kurd Îlham Ehmed beşdarî merasîmê bû û got “Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye ku gav biavêje û pêşerojê ava bike.”

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye
ROJANE
5 mijdar, 2026   13:41
QAMIŞLO
+

Merasîma bîranînê ya şehîd Ciwan Ereb (Ciwan Ibrahîm) di roja duyemîn de li Hola Rehmê ya bajarê Qamişloyê didome. Di roja duyemîn de malbata şehîd, rêveber û endamên Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên bajarên Rojava, endamên Meclisa Malbatên Şehîdan, partiyên siyasî, siyasetmedara Kurd Îlham Ehmed, kesayetên olî, pêkhateyên herêmê bi dirûşma “Şehîd namirin” serdana konê sersaxiyê kirin.

Siyasetmedara Îlham Ehmed sersaxî da dayika şehîd Enîsa Tobal, dest û serê wê maç kir û pê re li ser lehengiya Ciwan Ereb sohbet kir.

Di merasîmê de li ser navê Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Amûdê Mîtan Amûdê sersaxî ji malbat û gel re xwest û got: “Em wek hevalên şehîd Ciwan û şopdarên wî em ê şopa wî bişopînin. Heval Ciwan ne tenê wek fermandarekî Asayîşê bû, di aliyê civakî û ewlehî de bandorek wî ya mezin li Rojava hebû. Em di kesayeta wî de tevahî şehîdên azadiyê bi bîr tînin.”

‘GELÊ ME LI SER ŞEHADETA PÊŞENGAN SOZ DAYE’

Her wiha Îlham Ehmed diyar kir ku ew sersaxiyê ji tevahî gelê Kurd û gelê azadîxwaz ku Şehîd Ciwan ji bo wan dest bi têkoşînê re dixwaze û got: “Şehîd Ciwan hevrêyek di temenê ciwan de, zanista netewî û doza Kurd nasî. Biryara ku dê çawa mafê Kurd bi dest bixwe da. Kesayeta bikeve zanabûna xwe û dîroka xwe, bikeve zanabûna mafê xwe ew dibe rêberê civaka xwe û gelê xwe. Li ser vê bingehê doza gelan tê avakirin. Şehîd Ciwan yek ji wan pêşengên ku got di Sûriye û çar parçeyên Kurdistanê de mafê gelê Kurd hatiye tunekirin. Di nava malbatek welatparêz û birêxistinkirî hat dinê û hat xwedîkirin. Ew malbata ku şehîd Ciwan perwerde kir, beşekî girîng ê ji gelê xwe re bibe pêşeng, terbiye û perwerdeya wê malbatê bû. Em demek dirêj me bi hev re têkoşîn da meşandin, taybet di şoreşa Rojava de, tevahî gavên hatine avêtin ked û rola heval Ciwan pir sereke bû. Taybet di avakirina pergala parastinê hem yên leşkerî hem yê asayîşê de rola hevalê Ciwan pir sereke bû. Her wiha di rêxistina ciwanan de jî rola wî sereke bû. Xortek zana, dînamîk bû, civakî bû. Herkes li dora xwe kom dikir. Devera ku lê bû bi rastî jî kesayeta pêşengtî bi hemû aliyê xwe temsîl dikir. Kesek bi hêvî bû. Kesekê ku bi xeyalên pêşerojê ava bike, ew hertim di civakê de jî zindî dimîne. Xwe bi civakê re dike yek. Şehîd Ciwan yek ji wan kesan bû ku digot ezê li pêşiya vê civakê bin û feda bin. Bê tirs û bi cesaret bû. Dema em qala Şehîd Ciwan dikin, em qala kesekê ku zû zû cihê wî nayê dagirtin dikin. Lê gelê me soz daye, li ser şahadeta her pêşengekî soz daye ku gav biavêjin û pêşerojê ava bikin. Îro eger em li Rojava gava diavêjin, di encama xeyalên van şehîdan de çêdibe. Me pir derbe xwar û berdêl da lê em ê vê têkoşînê bidomînin. Em bi şehîdbûnan diêşin, lê bi tu carî ev nabe sedema bêmoralbûnê. Em ê moralê xwe di asta herî jor de bigirin û hêviya xwe mezin bikin da em hêviya şehîdên xwe jî pêk bînin û têkoşîna xwe mezin bikin. Em di kesayeta heval Ciwan de, em tevahî şehîdan, taybet karwanek şehîdên Rojava ku di van rojan de hatin ragihandin, em soza xwe didin wan şehîdan, em dibêjin dê têkoşîna me bidome. Em careke din girêdana xwe bi wan re diyar dikin. Bejna xwe li ber wan ditewînin. Şehîd namirin.”

‘EM Ê WE JI BÎR NEKIN’

Li ser navê Meclisa Malbatên Şehîdan a Amûdê Mihemed Seîd Ferso di kesayeta şehîd Ciwan de tevahî şehîd bi bîr anîn, sersaxî ji malbatê û gelê Kurd re xwest û wiha axivî: “Em ji dayika şehîd re dibêjin te parçeyekî kezeba xwe da Kurdistanê. Her şehîdekî me dîrokek e. Em deynarê we ne, em deydarê wîn û xwîdana we ne. Em nikarin bi gotinan we bînin ziman, lê em soz didin em ê tu car we ji bîr nekin û em ê doza we bişopînin, da ku em layîqî we bin.”

Serdana li kon berdewam dike û dê îro konê sersaxiyê bê rakirin.

(bî)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Gotara pêşin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

4 mijdar, 2026 - 10:41

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

4 mijdar, 2026 - 02:50

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14