Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Jineke ji Sûriyeyê û zarokek dema ji Sûriyeyê derbasî Lubnanê dibûn, leşkerên Lubnanê ew gulebaran kirin. Jin hate kuştin û zarok jî birîndar bû.

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin
ROJANE
5 mijdar, 2026   13:47
NAVENA NÛÇEYAN
+

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) dema ku jineke sûriyeyî û zarokek ji herêma Cerûd El Qelemûn a li beramberî Cerûd Irsal a Lubnanê sînor derbas dikir, ji aliyê leşkerên sînor ên Lubnanê ve hatin gulebarankirin. Di endamê de jina sûriyeyî hate kuştin û zarokê wê birîndar bû.

SOHR`ê dabû zanîn ku 18`ê Cotmehê jî dema ku mêrek tevî hevjîn û keça xwe sînorê Sûriyeyê û Lubnanê derbas kir leşkerên Lubnanê li wan xistibû. Ew herêm jî di navbera Wadî El Wawiyat û bajarokê El Meacîr de ye.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Gotara pêşin

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Nûçeyên Têkildar

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

4 mijdar, 2026 - 02:50

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09