Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt

Hêzên Îsraîlê li çemê gundê Koya yê rojavayê Derayê kesek girt, di heman demê de dewriyeyeke Îsraîlê derbasî gundê Terence yê bakurê Quneytîrayê bû.

Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt
ROJANE
1 mijdar, 2026   19:22
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ragihand ku hêzên Îsraîlê li çemê gundê Koya yê rojavayê Derayê kesek di dema berhevkirina zeytûnan de girt. Lê tu agahiyên dîtir der barê sedemên girtinê yan jî ber bi ku ve hatiye veguhastinê de nehat dayîn.

Dewriyeyeke Îsraîlê vê sibehê derbasî gundê Terence yê bakurê Quneytîrayê bû. Bi vê yekê îro 3 car e hêzên Îsraîlê derbasî herêmên cuda yên li başûrê Sûriyeyê dibin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Nûçeyên Têkildar

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêz...

1 mijdar, 2026 - 12:19

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin l...

30 cotmeh, 2026 - 15:44

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, parastina mirovahiyê ye

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, par...

30 cotmeh, 2026 - 17:30

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

31 cotmeh, 2026 - 15:52

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hat...

31 cotmeh, 2026 - 22:35

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan 5 kesan jiyana xwe ji dest da

29 cotmeh, 2026 - 21:14