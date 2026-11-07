Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Gundê Cemla yê girêdayî Derayê ji aliyê hêzên Îsraîlê ve hate gulebarankirin.

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir
ROJANE
7 mijdar, 2026   15:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyên herêmî hêzên Îsraîlê piştî bendeke kontrolê li herêmê danî, bi çekên giran gundê Cemla yê dikeve rojavayê Derayê gulebaran kir. 

Her wiha hêzên Îsraîlê li ser rêya Mezarei El Emel û Terneca yên Quneytrayê bendeke kontrolê danî.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Zanîngeha Rojava dê encama qebûlkirina zanîngehê ji nû ve binirxîne

Gotara pêşin

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

Nûçeyên Têkildar

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

7 mijdar, 2026 - 21:23

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05