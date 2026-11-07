NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

Neteweyên Yekbûyî (NY) li hemberî darvekirinên girtiyên siyasî û bêdengkirina xwepêşanderan hişyarî da û destnîşan kir ku di nava 3 mehên yekem ên sala 2026’an de herî kêm 151 kes hatine bidarvekirin.

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   16:43
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) Antonîo Guterras têkildarî darvekirinên girtiyên siyasî yên li Îranê peyamek hişyariyê da.

Di peyamê de hate ragihandin ku di 3 mehên ewil ên sala 2026’an de bi kêmanî 151 kes hatine bidarvekirin ku ji vana 33 kes jin in û 39 kes jî welatiyên Efganistanê bûne.

Hate ragihandin ku ji 25’ê Kanûna 2025’an heta Sibata 2026’an bi kêmanî 53 hezar û 888 xwepêşander hatine girtin, îşkence û destdirêjî li wan hatiye kirin û xistine hucreyên yekkesî.

Di peyamê de hate diyarkirin ku piştî şerê 28’ê Sibata îsal rejîma Îranê bi hincetên ewlehiya neteweyî cezayê darvekirin û girtinê zêdetir kiriye.

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir

Gotara pêşin

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Nûçeyên Têkildar

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44

Bernameya perwerdeyê li Sûriyeyê, hilbijartinên Îsraîlê û şerê Îranê rojeva rojameyan bû

Bernameya perwerdeyê li Sûriyeyê, hilbijartinên Îsraîlê...

3 mijdar, 2026 - 10:13

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

6 mijdar, 2026 - 19:55

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

Îranê li Girava Qeşemê droneke Amerîkayê xist

4 mijdar, 2026 - 20:14

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

7 mijdar, 2026 - 23:06

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûna cih in

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûn...

6 mijdar, 2026 - 17:49