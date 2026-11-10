Piştî pevçûnan li Wadî Bereda aramî çêbû Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû Çîgdem Dogû: Niha dema Xweparastına jinane Bi barîna baranê re hêviyên cotkaran û sewaldaran geştir bûn ‘Rewşa li Başûrê Kurdistanê gefê li yekitî û destkeftiyan dixwe’ Wêranî vegera şêniyên gundê El Ebûş ê Til Temirê asteng dike Li Çilaxayê qezayên motorsîkletan zêde bûne Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026 Li Şerîda Xezayê kesek hat kuştin û 19 birîndar bûn Li gundewarê Şamê pevçûnên dijwar Li Dêrazorê teqîn Di teqîna li kargeha HABAŞ’ê ya li Îzmîrê de 16 kesan jiyana xwe ji dest dan Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn