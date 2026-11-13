Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin

Li kolan, park û derdora dibistanên Hesekê çop kom bûye. Şênî gazincan dikin, Daîreya Paqijiyê jî got wesayîtên wan xira bûne û hejmara karkeran kêm e.

Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin
CIVAK Û JIYAN
13 mijdar, 2026   03:25
HESEKÊ
+

Li bajarê Hesekê pirsgirêka paqijiyê mezin bûye. Çop li kolanên wê kom bûye û şêniyan got ew ji ber bêhnê û gemarê îdare nakin û metrisî heye ku nexweşî belav bibin. Daxwaz ji aliyên têkildar kirin ku çareyekê ji pirsgirêka paqijiyê re bibînin.

Êdî çop li kolan, park û derdora dibistanan gelekî kom bûye.

Berpirs û berdevkê Daîreya Paqijiyê ya Hesekê Ehmed El Zahir der barê pirsgirêkê de axivî û got: "Daîre 2 danan dixebitî, bi roj û bi şev. Lê şaredarê Hesekê ev biryar guhert û xebata danê êvarê betal kir. Her wiha gelek wesayîtên me xira bûne û hejmara karkerên beşa paqijiyê kêm e."

El Zahir got tîma paqijiyê li gorî plansaziya datînin li pêşiya wê dixebite û wiha lê zêde kir: "Ji aliyê başûr û rojava dest pê dike, piştre bazarê paqij dike û her dawî aliyê bakur û rojhilatê bajêr paqij dike. Heke tîma paqijiyê danê êvarî jî bixebitê dê pirsgirêk heyanî astekî were çareserkirin. Her wiha divê aracan bidin me û hejmara karkeran zêde bikin."

(np)

ANHA 


Etîket:

Gotara berê

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Gotara pêşin

 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e

Nûçeyên Têkildar

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

20 îlon, 2026 - 23:42

Lubnan: Îsraîlê 16 hezar hêktar erd şewitand

Lubnan: Îsraîlê 16 hezar hêktar erd şewitand

6 mijdar, 2026 - 22:23

Ji ber pirsgirêka mazotê şênî ji bo germkirinê berê xwe bidin alternatîfên din

Ji ber pirsgirêka mazotê şênî ji bo germkirinê berê xwe...

5 mijdar, 2026 - 07:55

Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin

Li Çilaxayê daxwaza çêkirina rê dikin

5 mijdar, 2026 - 04:43

Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn

Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn

28 cotmeh, 2026 - 20:53

Nebûna destekdayînê hiştiye zeviyên çandiniyê kêm bên çandin

Nebûna destekdayînê hiştiye zeviyên çandiniyê kêm bên ç...

28 cotmeh, 2026 - 08:05