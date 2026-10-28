Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn

Li deverên berfireh ên Reqa, Hesekê, Dêrazor, Hums, Hema û Helebê lêmişt û lehî rabûn.

Li deverên berfireh ên Sûriyeyê lehî rabûn
CIVAK Û JIYAN
28 cotmeh, 2026   20:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Îro, li deverên fireh ên Reqa, Hesekê, Dêrazor, gundewarên Humsê, Hema û Helebê baran, brûsk, zîpik û bayekî xurt hebûn, di encamê de lêmişt û lehî çêbûn, hejmarek rê hatin qutkirin.

Gerînendetiya Meteorolojiyê hişyarî da ku baranên gur tevî brûsk dê berdewam bikin, her wiha da zanîn ku girseyên hewayî yên baranbar dest bi gihîştina Dêrazorê kirine û nêzîkî parêzgeha Hesekeyê dibin.

Gerînendetiyê diyar kir ku pêla lêmişt û lehiyan hejmarek dever ji gundewarê rojhilatê Helebê, heta bi Reqa û beyarê bakurê dan ber xwe û bangên hewariyê ji herêmên zirar ji ber bilindbûna rêjeya avê û hêza lehiyê kirinj.

Gerînendetiyê texmîn kir ku dê baran li deverên peravê, bakurê rojava, bakur, naverast û herêma Cizîrê bibare.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Kongra Star a Qamişloyê konferansa xwe ya rêxistinî li dar xist

Gotara pêşin

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Qenewêç ji malan derket lê di bîrdankê de ma

Qenewêç ji malan derket lê di bîrdankê de ma

4 cotmeh, 2026 - 05:45

Parka Giştî ya Qamişloyê 4‘ê Îlonê bi rûyekî nû tê vekirin

Parka Giştî ya Qamişloyê 4‘ê Îlonê bi rûyekî nû tê vekirin

28 tebax, 2026 - 05:40

Projeya Futbol û Aştî li Tirbespiyê bi dawî bû

Projeya Futbol û Aştî li Tirbespiyê bi dawî bû

23 cotmeh, 2026 - 14:59

Parka Giştî ya Qamişloyê piştî xebatên sererastkirinê hat vekirin

Parka Giştî ya Qamişloyê piştî xebatên sererastkirinê h...

4 îlon, 2026 - 22:47

Zêdebûna daxwaza şitilan û zehmetiyên dabînkirinê

Zêdebûna daxwaza şitilan û zehmetiyên dabînkirinê

25 tebax, 2026 - 02:40

Li Til Temirê Rojbûna Pêxember hat pîrozkirin

Li Til Temirê Rojbûna Pêxember hat pîrozkirin

29 tebax, 2026 - 23:02