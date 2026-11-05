Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

Di hejmara nû ya kovara Afaq El Merea de bal kişandine ser jinên ku di hunerê de xwedî tecrube ne.

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket
JIN
5 mijdar, 2026   13:02
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hejmara 20`em a kovara Afaq El Merea derket. Kovar bi zimanê erebî ye û du mehan carekê derdikeve. Ev hejmar bi sernavê `Hunermendên jinan ên rûyê hunerê guhertiye` derket. Di vê hejmarê de bal kişandine ser tecrubeyên jinan ên hunerê. Di kovarê de tê gotin ku li Kurdistanê, Rojhilata Navîn û cîhanê jinên hunermend hene û divê çapemenî tecrubeya wan bi cîhanê re parve bike.

Her wiha di vê hejmarê de nirxandinên Rêber Abdullah Ocalan ên li ser hunerê parve kirine.

Di vê hejmarê de li Eyşe Şanê, hozan şehîd Mizgîn (Gurbet Aydin), ji Lubnanê hunermend Feyrûz, ji Sûriyeyê Muna Wasif, ji Misrê Um Kelsûm û ji Tûnisê Eliya El Tûnisiye gotar hene. Her wiha di kovarê de cih dane şêwekarên jin.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

HPG'ê şehîdên Rojhilat bi rêzdarî bi bîr anî

Gotara pêşin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Nûçeyên Têkildar

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên Sûriyeyê de ye

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên S...

21 cotmeh, 2026 - 04:50

Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar xist

Meclisa Kongra Star a Til Temirê konferansa xwe li dar ...

5 mijdar, 2026 - 17:17

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

25 cotmeh, 2026 - 14:46

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

1 mijdar, 2026 - 21:58

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

20 cotmeh, 2026 - 20:10