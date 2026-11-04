Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Li bajarê Hesekê şêniyên taxa El Xiwêran û El Neşwa bi keviran êrîşî xwepêşanderan kir û xwendekar birîndar bûn.

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir
Bi keviran êrîşî xwendekaran kir
Bi keviran êrîşî xwendekaran kir
Bi keviran êrîşî xwendekaran kir
Bi keviran êrîşî xwendekaran kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   12:30
HESEKÊ
+

Xwendekarên bajarê Hesekê dema ku çerxerêya Kevokê ber bi avahiya parêzgeha Hesekê ve diçûn, çend kes ên taxa El Xiwêran û El Neşwa bi keviran êrîşî xwepêşanderan kir. Ji xwepêşanderan çend kes sivik birîndar bûn.

Xwendekarên bajarê Hesekê îro ji bo mafê xwe yê perwerdeya kurdî xwepêşandan li dar xist û xwestin derbasî avahiya parêzgeha Hesekê bibin. Lê Hêzên Ewlekariyê yên Hundirîn li ber wan girt.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Gotara pêşin

NY`yê ji Sûriyeyê daxwaz kir mijara dayîna nasnameyên zarokan çareser bike

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

4 mijdar, 2026 - 13:26

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21