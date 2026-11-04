Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Li bajarê Hesekê ji bo perwerdeya kurdî xwepêşandan li dar xist û daxwaz kir biçin parêzgehê lê hêzên ewlekariya hundirîn li ber wan bûn asteng.

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt
ROJANE
4 mijdar, 2026   12:24
HESEKÊ
+

Bi sedan xwendekarên Hesekê li hemberî biryara Wezareta Perwerdeyê xwepêşandan bi rêxistin kir. Di xwepêşandanê de pirtûkên zimanê kurdî rakiribûn û daxwaza mafê xwe yê xwendina bi zimanê kurdî kir.

Xwepêşanderan ji çerxerêya Kevokê heyanî avahiya parêzgeha Hesekê meşiyan. Li pêşiya avahiyê bi dengekî bilind got: "Em zimanê xwe dixwazin" û "Zimanê kurdî ziman û mafê me yê destûrî ye".

Her wiha xwepêşanderan daxwaz ji aliyên têkildar kir ku biryara xwe di ber çavan re derbas bikin. Zimanê kurdî tenê bi 3`ê saetan sînordar nekin.

Piştre xwepêşanderan hewl dan derbasî avahiya parêzgehê bibin, lê hêzên ewlekariya hundirîn rê li ber wan girt.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçoveyeke destûrî de were nas...

Gotara pêşin

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

4 mijdar, 2026 - 10:09

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin ber xetereyê

Mayin û wêranî jiyana zêdetirî 200 xwendekaran dixin be...

6 mijdar, 2026 - 04:05

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32