2 bira li Şêxmeqsûdê hatin kuştin

2 birayên hev vê sibehê li taxa Şêxmeqsûd a Helebê hatin kuştin.

2 bira li Şêxmeqsûdê hatin kuştin
ROJANE
2 mijdar, 2026   15:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyan ji nûçegihanê me re diyar kir ku 2 kesên li ser motorsîkletekî li nêzî yek ji mizgeftên taxa Şêxmeqsûd a bajarê Helebê, gule berdane 2 birayên hev ên bi navên Ebdo Osman û Hisên Osman. 

Çavkaniyan da zanîn ku ev bûyer saet 10:30`ê vê sibehê rû daye. Sgahiyên dîtir der barê bûyerê de nehatin bidestxistin.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin

Gotara pêşin

Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê

Nûçeyên Têkildar

Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Li Qamişloyê xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê k...

2 mijdar, 2026 - 11:21

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

31 cotmeh, 2026 - 14:23

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

31 cotmeh, 2026 - 04:00

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

1 mijdar, 2026 - 05:35

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

Meclisa Hesekê Roja Cîhanî ya Berxwedana Kobanê pîroz kir

31 cotmeh, 2026 - 14:29

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûr...

1 mijdar, 2026 - 02:55