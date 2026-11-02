Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin

Cîgirê fermandarê Hêzên Ewlekariya Hundirîn ê Hesekê Mehmûd Xelîl da zanîn ku dê vê hefteyê 2 karwanên koçberên Serêkaniyê, Til Temir û Zirgan vegerin warê xwe.

Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin
ROJANE
2 mijdar, 2026   14:37
HESEKÊ
+

Koçberên gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê (zêdetirî 800 malbat) xwe amade dikin ku rojên çarşem û pêncşemê vegerin gundên xwe. 

Cîgirê fermandarê Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Hesekê Mehmûd Xelîl ji ajansa me re axivî û got di vê hefteyê de dê 2 karwanên koçberan vegerin herêmên xwe.

Karwanê 6`emîn ê koçberên gundewarên Serêkaniyê, Til Temir û Zirganê 21`ê Cotmehê vegeriyan gundê xwe. Her wiha ji niştecihên ku ji derve hatibûn Serêkaniyê 115 malbat vegeriyan herêmên xwe yên girêdayî Hesekê.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Kurd: Heyanî daxwazên me pêk werin dê çalakiyên me bidomin

Nûçeyên Têkildar

140 xwendekar li dibistanek wêrankirî perwerdeyê didomînin

140 xwendekar li dibistanek wêrankirî perwerdeyê didomînin

2 mijdar, 2026 - 05:45

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêz...

1 mijdar, 2026 - 12:19

 ‘1‘ê Mijdarê roja xwedîderketina li mirovahiyê bû‘

 ‘1‘ê Mijdarê roja xwedîderketina li mirovahiyê bû‘

1 mijdar, 2026 - 14:59

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan

TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê d...

1 mijdar, 2026 - 14:21

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

1 mijdar, 2026 - 05:35

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

Li Humsê di êrişeke çekdarî de kesek hat kuştin

1 mijdar, 2026 - 22:17