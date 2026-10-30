Trump afirma que la guerra contra Irán podría terminar pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no lanzará un nuevo ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre. Trump afirmó que la guerra contra Irán podría terminar pronto.

Trump afirma que la guerra contra Irán podría terminar pronto
INTERNACIONAL-medio este
30 DICIEMBRE, 2026   22:45
Newsdesk
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El viernes, Trump habló con la emisora de radio KCMO, con sede en Kansas City, y, sin ofrecer información concreta sobre el fin de la guerra, declaró: “Terminará pronto”.

Trump reiteró una de las principales exigencias de Estados Unidos y afirmó: “Necesitamos garantías de que nunca llegará a poseer un arma nuclear”.

El 8 de octubre, Trump había anunciado en una declaración que no se llevarían a cabo nuevos ataques contra Irán hasta las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

ANHA 

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