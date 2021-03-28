عملية أمنية واسعة في مخيم الهول شرق سوريا

وبحسب مراسلنا في بلدة الهول ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، فإنّ قوى الأمن الداخلي برفقة قوات سوريا الديمقراطية بدأت منذ الساعة الرابعة بالانتشار على أطراف مخيم الهول وبدأت بالدخول إلى المخيّم بهدف تنفيذ عملية أمنية.

وأشار مراسلنا نقلاً عن مسؤول أمني بأنّ ٦ آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة مشاركة بالعملية الأمنية داخل المخيم بهدف إنهاء تأثير داعش.

المسؤول في إعلام قوات سوريا الديمقراطية سيامند علي قال في تصريح لوكاتنا إنّ العملية الأمنية والتمشيط جاءت بعد تزايد وتيرة تحرّك أسر داعش داخل المخيم، وبعد تزايد الجرائم ضمن المخيم وتنظيم نسوة داعش لأنفسهن.

وأضاف أن العملية جاءت بناء على مناشدات شيوخ العشائر في المنطقة للحد من خطورة هذا المخيم على المنطقة في الدرجة الأولى وعلى العالم بشكل عام.

هذا ومن المتوقع أن تصدر قوى الأمن الداخلي في الساعات القليلة المقبلة بياناً للرأي العام حول طبيعة العملية الأمنية.

ANHA