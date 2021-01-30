الاحتلال التركي يبدأ ببناء ثالث قاعدة عسكرية في محيط عين عيسى

وأحاطت جرافات للاحتلال التركي، أمس الجمعة، إحدى النقاط العسكرية للفصائل المرتزقة بالقرب من قرية المشيرفة بالسواتر الترابية، في مسعى لتحويله إلى قاعدة عسكرية جديدة.

وتبعد القاعدة 1 كم شمال الطريق الدولي وقرية المشيرفة، فيما تبعد 3 كم عن مركز ناحية عين عيسى باتجاه الشرق، كما أنها تبعد 1كم عن النقطة المشتركة بين قوات الحكومة السورية والقوات الروسية الواقعة في الطرف الجنوبي للطريق الدولي الـ M4.

وتأتي عملية بناء القاعدة العسكرية في ظل عدوانٍ تركي على ناحية عين عيسى، للأسبوع التاسع على التوالي.

هذا وأنشأ الاحتلال التركي في الـ 5 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري قاعدة عسكرية شمال قرية المعلق، تبعد 500 مترًا عن الطريق الدولي، مزودة بالرادارات وآليات عسكرية، إلى جانب أسلحة ثقيلة، بينما أحيطت القاعدة بسواتر ترابية.

وكان الاحتلال التركي قد أنهى عملية بناء قاعدة عسكرية بالقرب من قرية صيدا شمال مركز ناحية عين عيسى بـ 2 كم، في الـ 23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم.، مشكلةً طوقًا من القواعد العسكرية في محيط مركز الناحية.

وتسببت القواعد العسكرية التركية في فقدان 6 مدنيين لحياتهم وجرح 16 آخرين جراء القصف المدفعي والصاروخي على مناطق مختلفة من الناحية وريفها.

(ز س)