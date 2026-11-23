الأمم المتحدة: فشل مؤتمر كوب-31 في التوصل إلى اتفاق مناخي مخيب للآمال التصعيد الإيراني وتفاهمات القوى الكبرى يثيران مخاوف بشأن مستقبل الشرق الأوسط إسرائيل بين تعثُّر الجبهات والتصعيد في سوريا من الإعلان الدستوري إلى الدستور الدائم.. ما الذي تحتاج سوريا إلى تغييره؟ مهجّرو سري كانيه في مخيم نوروز ينتظرون العودة الآمنة "العنف ضد المرأة نتاج ذهنية ذكورية وعادات تكرّس الهيمنة" بين انقطاع الخدمات وغلاء المعيشة.. عائلات تستقبل الشتاء بلا تدفئة ولا مقومات الحياة مجالس الأعمال السورية المشتركة.. توسع في التشكيل وشكاوى من محدودية النتائج مخطط وكالة أنباء هاوار 23-11-2026 العفو الدولية تحذر ألمانيا من ترحيل السوريين الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة رابغ النفطية غربي السعودية هجوم بحري جديد قبالة بنغازي واعتراض أكثر من 12 مسيّرة ترامب يعلن موعد استئناف الحرب على إيران إصابة شخص في انفجار لغم أرضي بجراره الزراعي في ريف زركان