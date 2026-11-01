YPJ: Ya ku berxwedana Kobanê kir destaneke bêhempa yekitiya gelê me bû

Fermandariya giştî ya YPJ’ê diyar kirk "Ya ku berxwedana Kobaniyê kir destaneke bêhempa, yekîtî û hişmendiya neteweyî ya gelê me bû. " û soza parastina xeta berxwedaniyê û destkeftiyan da.

YPJ: Ya ku berxwedana Kobanê kir destaneke bêhempa yekitiya gelê me bû
JIN
1 mijdar, 2026   12:24
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Fermandariya gitştî ya Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) bi boneya 1`ê MIjdarê Roja Kobanê ya Navneteweyî daxuyniyek weşand.

Daxyanî wiha ye:

"Dîrok ne tenê şahidê serdemên tarî ye, di heman demê de şahidê berxwedana ku tarîtiyê parçe jî dike ye. Kobanî, di bîra mirovahiyê de ne tenê bajarek e; ew xeta berxwedana rûmetê ye, qada ku jiyanê li ser mirinê bi ser xistiye û keleha berxwedana bêhempa ya YPJ’ê ye.

Di salên ku pêlên tarîtiyê li cîhanê rabûn û çeteyên hov xwestin mirovahiyê têk bibin, Kobanî bû cihê ku stêrka azadiyê  ji nû ve lê hilat. Li ser kolanên ku bi xwîna lehengan hatin rengînkirin, îradeya jina azad nîşan da ku tu desthilatdariya tarî nikare li hemberî daxwaza jiyana azad bisekine. Weke ku Arîn Mîrkan bi çalakiya xwe ya fedayî bircên vî bajarî kirin stargeha ronahiyê, fermandar û hevrêyên leheng ên wekî Gêlhat, Diyar Bagok, Rêvan, Herdem, Destîna qendîl , viyan Peyman, zehra û Îvana hûvmên jî bûn sembolên vê têkoşînê. Îro jî her jineke YPJ’ê li ser wê şopa pîroz dimeşe.

Ya ku berxwedana Kobaniyê kir destaneke bêhempa, yekîtî û hişmendiya neteweyî ya gelê me bû. Di wê serdema dîrokî de Kobanî ne tenê bi qehremaniya xelkê xwe, bi helwesta bi rûmet û tevlêbûna bi coş a keç û xortên ji her çar parçeyên Kurdistanê (Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava) ve bû sembola yekîtiya neteweyî. Ji Serhedê heta Botanê, ji Germiyan û Hewlêrê heta Mehabad û Sineyê, bi taybet jî piştgirî û serhildana gelên Bakurê Kurdisanê ya ku bi rojan li ser sînor dewam kirin  bi hezaran dilxwazên azadiyê sînorên xêzkirî parçe kirin û mil bi milê şervanên YPJ û YPG’ê li dijî tarîtiyê şer kirin. Ev helwest nîşan da ku dilê Kurdistanê li Kobanê bi hev re lê dide.

Di heman demê de, Kobanî bû wijdana cîhanê. Di 1’ê Mijdarê de, dema ku gelên cîhanê ji Parîsê heta Berlînê, ji New Yorkê heta Abya Yalla Tokyo heta Amed û Qamişloyê daketin qadan û gotin “Em hemû Kobanî ne”, wan nîşan da ku berxwedana Kobaniyê ne tenê ya Kurdan e, berxwedana tevahî mirovahiya azadîxwaz e. Ew piştevaniya gerdûnî bû hêza ku tarîtiya DAIŞ’ê şikand.

Weke Yekîneyên Parastina Jin (YPJ), di 1’ê Mijdarê Roja Kobaniyê ya Cîhanî de em careke din tekez dikin ku berxwedana Kobaniyê bingeha serkeftina gelên me û îspata yekîtiya me ya azad e. Vê destanê  nîşan da ku jinên bi felsefeya “Jin, Jiyan, Azadî” xwe bi rêxistin dikin û gelê me yê ku li çar parçeyên Kurdistanê li dora vê xetê bûye yek, dikare çarenûsa sedsalekê biguherîne.

Li ser vê bingehê, em li hemberî bîranîna hemû şehîdên xwe yên leheng ku canê xwe dan da ku em îro bi serbilindî li ser vê axê bijîn, bejna xwe ditewînin.

Soza me ji bo şehîdên me û gelê me yê welatparêz ew e ku em ê heta dawiyê xeta berxwedaniyê biparêzin, destkeftiyên vê axê mezin bikin, yekîtiya neteweyî xurttir bikin û welatê xwe ji her cure tarîtiyê re bikin qada ronahiyê."

(k)

ANHA 

Etîket:

Gotara berê

MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê

Gotara pêşin

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin

Nûçeyên Têkildar

Rêber Apo: Bila ev konferans zanîna jiyana azad mezin bike

Rêber Apo: Bila ev konferans zanîna jiyana azad mezin bike

16 cotmeh, 2026 - 11:45

Kongra Star a Amûdê wêrankirina pekrewangeha Şêx Meqsûd şermezar kir

Kongra Star a Amûdê wêrankirina pekrewangeha Şêx Meqsûd...

18 cotmeh, 2026 - 13:04

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

Kongra Star li Til Temirê şehîd Bêrîtan bi bîr anî 

24 cotmeh, 2026 - 14:31

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên Sûriyeyê de ye

Fakulteya Jineolojiyê di nava hevyazbariya zanîngehên S...

21 cotmeh, 2026 - 04:50

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

Kongra Star a Dirbêsiyê xebatên 2 salan nirxandin

28 cotmeh, 2026 - 17:49

Li Darfûrê 2 xwişkên koçber rastî destdirêjiyê hatin

Li Darfûrê 2 xwişkên koçber rastî destdirêjiyê hatin

27 cotmeh, 2026 - 11:41