YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

Xebatkarên PYD`ê, Kongra Star û şervanên YPJ`ê serdana konê sersaxiyê yê gerîlayên YJA STAR û HPG`ê kir û sersaxî ji malbatên wan re xwest.

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   14:47
HESEKÊ
+

Bi dehan nûnerên meclisên sivîl, partiyên siyasî, endamên Hêzên Ewlekariya Hundirîn, rêxistinên jin û şervanên YPJ`ê serdana konê sersaxiyê yê şervanên YJA STAR`ê û HPG`ê.

Piştî deqeyeke rêzgirtinê hevserokê Meclisa Hesekê Farûq Tozo axivî. Tozo şehîdên Kuridstanê bi bîr anîn û got şehîd wê her tim di bîra Kurdan de hebin. Ew bi saya şehîdan bi rûmet dijîn, şehîd bi têkoşîna xwe dîrok û siberoja wan dinivîsin û ew soz didin ku rêça şehîdan bişopînin.

Endama Koordînasyona Kongra Star a Hesekê Nahid Silêman axivî, sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û got bi saya fedakariya wan gel li ser xaka xwe bi rûmet dijî û ew ê têkoşîna şehîdan bidomînin.

Fermandara YPJ`ê Kilara Kobanê jî axivî û got heyanî mafên gelê Kurd bi qanûnî werin misogerkirin ew ê tê bikoşin.

Ebdulxenî Oso bi navê Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) axivî û got Tevgera Azadiyê li ser asta Kurdistan û cîhanê xwe bi rêxistin kir û tê koşiya. Keç û xortên Kurd ji bo parastina wan canê xwe feda kirine û ew ê her tim rêça wan bişopînin.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Gotara pêşin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Nûçeyên Têkildar

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

4 mijdar, 2026 - 12:30

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanê heftemîn ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

4 mijdar, 2026 - 10:41

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehîd Ciwan soz daye

Îlham Ehmed: Gelê me li ser şehadeta pêşengên wekî şehî...

5 mijdar, 2026 - 13:41

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê xwendekaran bê deng bike

Yekitiya Xwendekarên Welatparêz: Tu kes nikare bi zorê ...

5 mijdar, 2026 - 14:32

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50