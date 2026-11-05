Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê  li ser êrişa li dijî xwendekarên Kurd a li Hesekê, nerazîbûn nîşan da û li avahiya zanîngehê ya nû daxuyanî da.

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir
ROJANE
5 mijdar, 2026   10:58
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê  êrişa li dijî xwendekarên Kurd a li Hesekê, nerazîbûn nîşan da û li avahiya zanîngehê daxuyaniyek da. Daxuyanî ji aliyê xwendekar Hîva Bozan ve hat xwendin.

Hîva Bozan êrişa li ser xwendekarên Kurd a li Hesekê şermezar kir û got: “Ew êriş û binpêkirinên ku li dijî xwendekaran pêk hatin û birîndarbûna çend xwendekaran, nayên qebûlkirin.

Em piştrast dikin ku daxwazkirina mafên zimanî û çandî ne dijminatiya tu gelî ye, lê mafekî rewa û bingehîn e. Êrişkirina li ser xwendekaran ji ber nasname û daxwazên wan, binpêkirina mafên wan e. Her wiha em zîhniyeta Baasê ya şoven ku dixwaze mafên gelê Kurd înkar bike yan daxwazên wî yên rewa bitepisîne, red dikin.”

Hîva Bozan  bang li hemû xwendekaran kir ku li ziman û nasnameya xwe xwedî derkevin û wiha got: “Em bang li hemû xwendekarên Kurd dikin, ji biçûk heta mezinan, ji dibistanan heta zanîngehan bi yek dengî piştgiriyê bidin xwendekarên Hesekê. Zimanê me mafê me ye, nasnameya me rûmeta me ye.”


Etîket:

Gotara berê

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Gotara pêşin

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Nûçeyên Têkildar

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

4 mijdar, 2026 - 17:20