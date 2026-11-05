Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Di encama teqîna bombeyekê de li rojavayê Derayê 2 kes birîndar bûn.

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn
ROJANE
5 mijdar, 2026   10:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) diyar kir ku di encamê teqîna bombeyekê de li bajarê Newa yê li rojavayê Derayê 2 kes birîndar bûn.

SOHR’ê bang li aliyê peywendîdar kir ku bi lez ji bo rêgirtina li ber belavbûna çekan rêkaran pêk bînin.

SOHR’ê destnîşan kir ku wan ji destpêka vê salê (2026) ve kuştina 163 kesan û birîndarbûna 178 kesan belge kiriye.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tevgera Îsraîlê û aloziya li...

Gotara pêşin

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytra û Derayê tevger kir

4 mijdar, 2026 - 10:09

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

3 mijdar, 2026 - 21:36

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

Lezgîn Îbrahîm: Bi destûrê re dê aramî li herêmê çêbe

4 mijdar, 2026 - 02:50