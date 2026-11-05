Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê

Li eyaleta Florida ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), helîkopterek kete nava behrê. Di encama ketina helîkopterê de kesekî jiyana xwe ji dest da û 2 kes jî birîndar bûn.

Li Amerîkayê helîkopterek ket xwarê
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
5 mijdar, 2026   10:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di daxuyaniya ku ji aliyê Parastina Peravê ya DYA’yê ve hate dayîn de hat diyarkirin ku helîkopter li ber Key Biscayne ya nêzîkî Miamiyê ketiye behrê.

Hat ragihandin ku di bûyerê de kesekî jiyana xwe ji dest daye û 2 kes jî birîndar bûne.

Piştî ketina helîkopterê, Lijneya Ewlehiya Veguhestinê ya Neteweyî ya DYA’yê (NTSB) û Rêveberiya Hewayî ya Federal (FAA) lêkolîn dan destpêkirin.

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Gotara pêşin

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Nûçeyên Têkildar

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

29 cotmeh, 2026 - 18:45

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

2 mijdar, 2026 - 19:46

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de dicive

YE’yê sibe bi beşdariya DYA’yê der barê Ukraynayê de di...

3 mijdar, 2026 - 22:29

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyaya Erebî de

Guhertinên li Washington û Tel Aviv ketin rojeva Medyay...

2 mijdar, 2026 - 10:00

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

Di girtîgehên Îranê de êşkenceyên li jinan tê kirin

3 mijdar, 2026 - 10:55