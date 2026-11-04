Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Ji bo redkirina biryara Wezareta Perwerdeyê ya der barê perwerdeya bi zimanê kurdî de li bajarên Girkê Legê û Çilaxayê xwendekaran xwepêşandan li dar xistin.

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   13:05
QAMIŞLO
+

Xwendekarên li bajarê Girkê Legê ji bo redkirina biryara Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikumeta veguhêz a têkildarî perwerdeya bi zimanê kurdî xwepêşandan li dar xist. Xwendekaran di xwepêşandanê de daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî û misogerkirina mafê xwe yê domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kir.

Xwendekaran got biryar ne li gorî mafê perwerdeya bi zimanê wan ê dayikê ye û ziman beşeke sereke ya nasname û çandê ye.

Xwendekar li kolana sereke ya li bajar meşiyan û slogan berz kirin.

Xwendekarên li bajarê Çilaxa jî xwepêşandan li dar xist û daxwaz kir ku li hemberî banga wan a ji bo perwerdeya bi zimanê dayikê rêzgirtin hebe û diyar kir ku mafê wan ê perwerdeya bi zimanê dayikê mafekî xwezayî ye.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Gotara pêşin

Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariyê rê li ber wan girt

Xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir hêzên ewlekariy...

4 mijdar, 2026 - 12:24

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

Li Hesekê êrişî bendeke kontrolê kirin

4 mijdar, 2026 - 15:09

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07