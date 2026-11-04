Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên xwepêşander ên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê xwe yê dayikê dikir, rastî êrişan hatin. Xwendekaran da zanîn ku ew ê ji daxwazên xwe venegerin.

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin
Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin
Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin
Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin
ROJANE
4 mijdar, 2026   12:52
HESEKÊ
+

Xwendekarên xwepêşander ên ku ji bo daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê li bajarê Hesekê li pêşberî avahiya parêzgariyê çalakî li dar dixist, rastî êrişê hatin. 

Xwendekaran ji ajansa me re diyar kir ku kom ji taxa Xiwêran hatin û kevir avêtin wan, Hêzên Ewlekariya Hundirîn jî ji bo belavkirina xwepêşandanê û rêgirtina ber domandina xwepêşandanê çekên ferdî bi kar anîn û gule berdan hewa.

Xwendekaran nerazîbûnên xwe li hember van nêzîkatiyan nîşan dan û ev yek anîn ziman: “Me çi şaşî kiriye hetanî ku rê li ber me tê girtin, em bi awayekî aştiyane derketine xwepêşandanê, em daxwaza mafê xwe yê zimanê xwe dikin.”

Her wiha dan zanîn ku êrişên ku pêk hatin dê daxwazên wan ên perwerdeya bi zimanê dayikê ranewestînin.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

NY`yê ji Sûriyeyê daxwaz kir mijara dayîna nasnameyên zarokan çareser bike

Gotara pêşin

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Şehîd Ciwan: Fermandar, pêşengê Ciwanan û kedkarê çapemeniyê

Şehîd Ciwan: Fermandar, pêşengê Ciwanan û kedkarê çapem...

5 mijdar, 2026 - 02:35

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên şermezar kirin

Însiyatîfa Gel a Girkê Legê êrişên li dijî xwendekarên ...

4 mijdar, 2026 - 14:18

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

Li Derayê teqîn: 2 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 10:45