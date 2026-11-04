Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê di teqîna mayînekê de hatin kuştin.

Li gundewarê Derayê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin
ROJANE
4 mijdar, 2026   13:17
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Beşa Medya û Ragihandinê ya Wezareta Parastinê, 2 endamên Wezareta Parastinê di teqîna mayînekê de li gundewarê Derayê hatin kuştin.

Çavkaniyên herêmî berê ragihandibûn ku 4 endam, ji ber teqîna mayînekê birîndar bûne.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Gotara pêşin

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Nûçeyên Têkildar

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin ...

5 mijdar, 2026 - 20:54

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

Li Amûdê xwendekar û malbatên wan çalakî kir

4 mijdar, 2026 - 14:14

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52