Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona yekemîn a Lîga Futbolê ya Jinên Ciwan a Sûriyeyê ji bo demsala 2026–2027`an.

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê
ROJANE
5 mijdar, 2026   10:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Duh êvarî (çarşem) tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê li beramberî Tîma Sporê bi er ket û bû şampiyona yekemîn a Lîga Futbolê ya Jinên Ciwan a Sûriyeyê. Her wiha lîstikvanên tîmê Lîlas Îbrahîm, Medya Şewket û Rojîn Ebdulqadir jî xelat wergirtin.

Tîma jinan di salên 2023 ,2024, 2025, 2026`an de jî bûbû şampiyona Lîga Futbolê ya Sûriyeyê.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Gotara pêşin

Di rojnameyên erebî de peymanên Siûdiyê û Sûriyeyê, tevgera Îsraîlê û aloziya li...

Nûçeyên Têkildar

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

Li Bûkemal û Derayê pevçûn: 4 kes birîndar bûn

5 mijdar, 2026 - 22:21

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

Bi keviran êrîşî xwendekaran kir

4 mijdar, 2026 - 12:30

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran a li Hesekê şermezar kir

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê êrişa li dijî xwendekaran ...

5 mijdar, 2026 - 10:58