Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji gundên Girê Spî xistin ku hewl dan sînorê Sûriyeyê derbas bikin.

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan
ROJANE
7 mijdar, 2026   18:11
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji gundewarên Girê Spî yên hewl didan derbasî Tirkiyeyê bibin, xistin.

Her sê ciwanan bi qeyeke deng ku bi dest SOHR‘ê ketiye, hişyarî da ciwanên din ku nêzî sînor nebin da ku neyên gulebarankirin an jî êrişa fîzîkî ji aliyê jendermeyan ve li dijî neyê kirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

Gotara pêşin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

5 mijdar, 2026 - 19:36

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe bidomînin

Xwendekarên li Dêrikê dixwazin bi kurdî perwerdeya xwe ...

5 mijdar, 2026 - 05:47

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê were pirsîn

Xwendekarên li Dêrikê xwestin hesabê êrişa li Hesekê we...

5 mijdar, 2026 - 16:41

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

Xwendekarên Girkê û Rimêlanê îro jî li qadan bûn

5 mijdar, 2026 - 18:46

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê da destpêkirin

Lîwaya Hesekê înîsiyatîfa piştgiriya nexweşên penceşêrê...

4 mijdar, 2026 - 20:14