DAIŞ’ê êrişî Heşdî Şeebî kir

Şeva borî li sinorê parêzgeha Ninowayê çeteyên DAIŞ’ê êrişî ser navendeke Heşdî Şeebî kir. Fermandariya Operasyonên Rojavayê Ninowayê ragihand, piştî êrişê hêzeke zêde çûne cihê bûyerê û herêm xistine dibin kontrolê de.

DAIŞ’ê êrişî Heşdî Şeebî kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
16 mijdar, 2026   09:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şeva borî li sinorê parêzgeha Ninowayê çeteyên DAIŞ’ê êrişî ser navendeke leşkerî ya Heşdî Şeebî kir.

Fermandariya Operasyonên Rojavayê Ninowayê bi daxuyaniyekê êriş piştrast kir û da diyarkirin piştî êrişê hêzek zêde ya leşkerî çûne cihê êriş lê pêkhatî û herêm xistine dibin kontrolê de.

Di derbarê ziyanên êrişê de heta niha ti agahiyek nehatiye parvekirin.

Etîket:

Gotara berê

KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir

Gotara pêşin

Lutkeya rêberan, şerê Xezayê û pevçûnên li Îranê di rojeva medyaya Erebî de bû

Nûçeyên Têkildar

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

10 mijdar, 2026 - 18:04

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

12 mijdar, 2026 - 13:33

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re n...

8 mijdar, 2026 - 22:47

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

13 mijdar, 2026 - 11:49

 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn

 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn

15 mijdar, 2026 - 20:30

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

12 mijdar, 2026 - 21:18