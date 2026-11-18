TAJÊ û SMJÊ ji 54 sazî û dewletan re name şand Komîsyona Çavderî û Şopandina Aştiyê ya Jinan hat avakirin Dadgeha Federal a Iraqê qebûl nekir ku biryarên Parlamentoya Başûr bên sekinandin Ji fîlozofê Amerîkî Caputo piştgiriya ji bo Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk Li Qamişloyê komxebata diyalogê dest pê kir NY: Divê li Sûriyeyê temsîla pêkhate û jinan bê misogerkirin Îsraîl: Heyanî Hemas û Hizbullah çekên xwe daneynin em xwe ji Sûriyeyê nakişînin Kongra Star: Em li kêleka zarokên xwe ne Girtiyên Apoyî: Divê girtiyên nexweş bêne berdan Medyaya erebî: Guhertinên nû dê bandorê li Lubnan û Kendavê bikin Îranê êrîşî Kuweyt û Bahreynê kir Şêniyên Qamişloyê daxwaz kir ku hikumet mazotê erzan bike Jin: Têkoşîna li dijî tundiyê berpirsyariyeke civakî ye Êşa koçberiyê; Dayikek tenê di nav kavilan de dijî