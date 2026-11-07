Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir

Karmendên entegrekirî yên ku di Desteya Av û Paqijiyê, Rêveberiya Tenduristiyê û meclisên şaredariyê yên li Parêzgeha Reqayê û gundewarê wê de dixebitin, bangek lezgîn ji parêzgarê Reqayê û rayedarên peywendîdar re şandine û daxwaza dayîna mûçeyên xwe kirine, ku ev zêdetirî 5 mehan e hatine paşxistin.

Karmendên li Reqayê daxwaza dayîna mûçeyên xwe kir
ROJANE
7 mijdar, 2026   09:27
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di banga xwe de, karmendan diyar kirin ku ew di rewşek xirab a darayî û jiyanê de dijîn ji ber ku zêdetirî 6 mehan mûçeyên xwe wernegirtine.

karmendan destnîşan kirin ku rewşa wan a kar ne diyar e,  ji ber ku peymanên fermî yên ku mafên wan biparêzin nehatine çêkirin.

karmendan daxwaza zelalkirina rewşa xwe ya îdarî û qanûnî kirin. Her wiha diyar kirin ku daxwazên wan ew e ku mûçeyên xwe wergirtin û peymanên wan ên kar werin sazkirin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

KNK`ê bang li parastina statuya Herêma Başûrê Kurdistanê kir

Gotara pêşin

Ji ber lehiyê hin pir û rê htin girtin

Nûçeyên Têkildar

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê yên stratejîk naguherîne

Lêkolînera ji Misrê: Hilbijartinên Îsraîlê prensîbên wê...

7 mijdar, 2026 - 08:05

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

Kesayeta neteweyî Mihemed Ebdulezîz Qadir wefat kir

4 mijdar, 2026 - 20:53

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’

7 mijdar, 2026 - 04:15

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

6 mijdar, 2026 - 16:50

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50