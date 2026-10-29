Hejmara qurbaniyên bombebarana li Sûdanê gihaşte 188 kesî

Wezareta Tenduristiyê ya Sûdanê da zanîn ku hejmara qurbaniyên bombebarana li bazara Tungwang a Sûdanê gihaştiye 188 kesî.

Hejmara qurbaniyên bombebarana li Sûdanê gihaşte 188 kesî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   14:26
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Tenduristiyê ya ku meclisa serokatiyê ya fermandarê Hêzên Piştgiriya Lezgîn ên Sûdanê Mihemed Hemdan Deqlo bi rê ve dibe, daxuyaniyeke nivîskî da.

Di daxuyaniyê de hate gotin ku hejmara kuştiyên bombebarankirina bazara Tungwang a taxa Dumaya ku dikeve rojavayê bajarê Nyala yê Sûdanê gihaştiye 188 kuştî û 356 birîndaran.

Her wiha wezaretê destnîşan kir ku wan hejmara kuştî û birîndaran li gorî raporên saziyên tenduristiyê û tîmên tenduristiyê yên li meydanê dixebitin, daye.

Wezaretê da zanîn ku hejmara birîndaran zêde ye. Birîna hin birîndaran giran e û li nexweşxaneyên bajêr derman û xwîn gelekî kêm e.

Roja duşemê dronekê bazara Tungwang a taxa Dumaya ya bajarê Nyala bombebaran kiribû.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin

Gotara pêşin

Îlham Ehmed: Kiryarên li Efrînê pêşî li ber vegera gundan digire

Nûçeyên Têkildar

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

29 cotmeh, 2026 - 19:19

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

29 cotmeh, 2026 - 12:16

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

22 cotmeh, 2026 - 20:41

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

23 cotmeh, 2026 - 17:37

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

Ukraynayê êrişî Rûsyayê kir: Kesek hat kuştin

25 cotmeh, 2026 - 20:06