Heftename; hilbijartinên Îsraîlê, krîza Lubnanê û rageşiya Tirkiye-Azerbaycanê Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026 Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin Di roja duyemîn a festîvalê de 2 şano