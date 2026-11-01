Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne

Serfiraz wêneyan li ser text xêz dike û ji text gelek şêweyên cur be cur çêdike.

Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne
ROJANE
1 mijdar, 2026   05:35
QAMIŞLO
SÎMAV MIHEMED
+

Serfiraz Ebdullah Ocê ji bajarê Amûdê ye, temenê wî 30 salî ye, Fakulteya Bazirganî û Aborî bi dawî kiriye. Ev bûye nêzî salek û 5 mehan li bazara Amûdê atolya ji xwe re vekiriye û lê dixebitê. Ew ji kardest hez dike û di hunera xwe de text bi kar tîne. Ji text gelek şêweyan çêdike û li ser wê wêneyan xêz dike.

Di destpêka hunera xwe de Serfiraz made û aracan ku bi kar bîne dikire. Piştre hêdî-hêdî xwe di karê dest de pêşdixîne û herî dawî atolya li bazarê vedike.

Serfiraz li ser hunera xwe lêkolîn dike û her tim hewldanên wî hene ku hîn zêdetir xwe pêşbixîne. Li ser text wêneyan xêz dike, gelek şêweyan çêdike û bi rêya hunera xwe hest û fikarên xwe bi lêv dike.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin

Gotara pêşin

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Nûçeyên Têkildar

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan zarokek mir 9 kes birîndar bûn

Li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna mayînan...

30 cotmeh, 2026 - 11:11

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birî...

30 cotmeh, 2026 - 15:45

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hat...

31 cotmeh, 2026 - 22:35

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

Di pevçûnên çekdarî de li Siwêdayê 3 kes birîndar bûn

30 cotmeh, 2026 - 10:11

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

Kobanê; sembola berxwedanê ya cîhanê

31 cotmeh, 2026 - 04:00