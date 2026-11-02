‘Destdirêjî li ber entegrasyonê û vegera koçberan dibe asteng‘

Hevserokê rêxistina PYD`ê ya Hesekê Ferhan Dawûd anî ziman ku hikûmeta veguhêz li hemberî êrişên li ser koçberên Girê Spî helwestekî xurt nîşan neda û got, eger ev bûyer dubare bibe dibe ku li ber vegera koçberan û pêvajoya entegrekirine bibe asteng.

‘Destdirêjî li ber entegrasyonê û vegera koçberan dibe asteng‘
ROJANE
2 mijdar, 2026   04:50
HESEKÊ
BOTAN HISÊN
+

26`ê Cotmehê (2026) dema ku koçberên Girê Spî vegeriyan bajarê xwe nişticihên ku ji derve hatine û dest danîne ser mal û milkên wan êrişî wan kirin, trimbêl û hemû kel û pelên wan şewitandin.  Der barê mijarê de hevserokê rêxistina Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) a Hesekê Ferhan Dawûd ji ajansa me re axivî.

Dawûd di destpêka axaftina xwe de diyar kir ku li pey êrişên li ser koçberên Girê Spî aliyên herêmî û yên derve hene û wiha got: "Êrişa li ser koçberan bandorek neyinî li ser rewşa Sûriye û têkiliya pêkhateyan dike. Li Girê Spî niştîcehên ku ji derve hatine û dest danîne ser mal û milkên xelkê wê resen êrişî koçberên vedigeriyan cih û warê xwe kirin. Trimbêl, kel û pelên wan şewitandin û diruşmên nijatperest berz kirin. Ev ne cara yekem e ku êrişî koçberan dikin. Hêzên derve hîna destwerdanê li Sûriyeyê dikin û gelê Sûriyeyê dibe qurbaniyê berjewendiyên wan."

Dawûd di berdewiya axaftina xwe de bûyerên li Peravê û Siwêda qewimî bi bîr xist û got: "Bûyerên tundrew ên li Peravê, Siwêda û Rojava qewimî dibe sedema nakokiyên mezhebî, baweriya hemwelatiyan bi hikûmetê kêm dike û hêzên derve sûd jê werdigirin. Hikûmeta veguhêz heya niha pirsgirêkên ewlehiyê yên Sûriyeyê çareser nekiriye û aramî nîne. Pirsgirêkên aborî, siyasî û ewlehiyê jî didomin."

Her wiha Dawûd dosya vegera koçberan jî nirxand û got: "Helwesta hikûmeta veguhêz li beramberî êrişên li ser koçberan ne xurt bû. Di peymana 29`ê Çileyê de hatibû gotin ku divê koçber vegerin warê xwe. Lê hikûmet û berpirsên entegrekirinê dirêjî didin dosya vegera koçberan. Dema êrişî koçberan dikin peyam didin ku zehmete koçber vegerin warê xwe. Îstîxbarata Tirkiyeyê herêmê bakur bi rê ve dibe û endamên hêza ewlekariyê di bin serweriya wan de tevdigerin."

Dawûd diyar kir ku zimanê nefretê û provokasyon nakeve xizmeta gelê Sûriyeyê û wiha dirêjî da axaftina xwe: "Destdirêjî û êrişa li ser koçberan bandoreke neyînî li ser pêvajoya entegrasyonê dike. Zimanê nefretê û provokasyon ziyanê dide gelê Sûriyeyê. Ji bo pêvajoya entegrasyonê bi ser bikeve pêdivî bi hişmendiyeke demokratîk û aştiya civakî heye. Niştecihên ji derve hatine Girê Spî ne xelkê wê yê resen in, lê ji parêzgehên din ên Sûriyeyê hatine. Xelkê resen ê Girê Spî li ber çavên civaka navneteweyî hatin koçberkirin."

Di dawiyê de Ferhan Dawûd bang li hikûmeta veguhêz kir ku bi berpirsyarî nêz bibe û erka xwe pêk bîne û got: "Bila gelê Sûriyeyê nekeve bin bandora zimanê nefretê û provokasyonan. Kesên êrişî koçberên Girê Spî kir divê werin cezakirin. Divê mal û milkên koçberan li wan bên vegerandin û aramî li herêmê çêbe."

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Gotara pêşin

Koçberên li kampa Serêkaniyê daxwaza vegere ewle kir

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

31 cotmeh, 2026 - 09:35

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin

Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Ser...

1 mijdar, 2026 - 11:26

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24

Koçberên li kampa Serêkaniyê daxwaza vegere ewle kir

Koçberên li kampa Serêkaniyê daxwaza vegere ewle kir

2 mijdar, 2026 - 02:35

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

31 cotmeh, 2026 - 21:01

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

Li gundewarê Til Birak 4 zarok noqî avê bûn

31 cotmeh, 2026 - 14:23