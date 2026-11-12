Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Îsraîlê êrişî Nexweşxaneya Nasir a li bajarê Xan Yûnisê kir. Hate ragihandin ku di êrişê de de herî kêm 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn.

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   11:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Berdevkê Parastina Sivîl a Xezeyê Mahmûd Basal agahî da Reutersê û diyar kir ku Îsraîlê sibeha Pêncşemê êrişeke hewayî bir ser beşa cerrahî ya Nexweşxaneya Nasirê. Ji ber êrişê xisareke mezin li beşa navborî ya nexweşxaneyê hat.

 Hate ragihandin ku di encama êrişê de herî kêm 6 kes mirin ku yek ji wan cerrah Rezik Ebuşira bû. Her wiha gelek kes birîndar bûn.

 Berdevkê Hamasê êriş weke "sûcekî şer" pênase kir. Artêşa Îsraîlê piştî êrişê daxuyanî da û îdîa kir ku li Nexweşxaneya Nasirê êriş li ser rayedarekî payebilind ê Hamasê û hin şervanên din hatiye kirin.

 Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê ji 10'ê Cotmeha 2025'an û vir ve ji dema agirbestê û vir ve zêdeyî 1500 Filistînî di êrişên Îsraîlê de hatin kuştin.

Etîket:

Gotara berê

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

Gotara pêşin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Nûçeyên Têkildar

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

10 mijdar, 2026 - 19:38

Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Erebî bû

Guhertinên li DYA`ê û aloziyên herêmî rojeva medyaya Er...

11 mijdar, 2026 - 09:26

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

8 mijdar, 2026 - 19:59

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

Deriyê di navbera Îran û Iraqê de vebû

10 mijdar, 2026 - 11:06

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

8 mijdar, 2026 - 19:48