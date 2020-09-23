تركيا ترسل مرتزقتها إلى أذربيجان...مصدر خاص يكشف أسماء 40 منهم

تستمر تركيا في سياساتها التوسيعية في عدد من الدول، وإرسال مرتزقتها إليها، بعد الدفعات الكثيرة التي أرسلتها إلى ليبيا واليمن، وقد أفادت مصادر خاصة لوكالتنا أن الاحتلال التركي أرسل مجموعة من مرتزقتها ممن يسمون" فرقة السلطان مراد" صباح أمس إلى أذربيجان بعد الاشتباكات التي اندلعت بينها وبين أرمينيا خلال الفترة الماضية..

مرتزقة مدربون على يد الاستخبارات التركية

ووفق المصدر فإن المجموعة تتألف من 50 مرتزقًا، تلقوا تدريبات في عفرين على يد الاستخبارات التركية، وتمكن مراسلو وكالتنا من الحصول على أسماء 40 منهم.

وهم" شعلان مرعي خليل اسم الأم شوقة مواليد 1976، عبدالله صبحي حمادة اسم الام أمينة 1984، محمد عبدالرحمن كابي اسم الأم وردة مواليد 1983، مصطفى خالد الديك اسم الأم أنغام من مواليد1999، فيصل محمد الأحمد اسم الأم سورية من مواليد إدلب 1988، خالد وحيد الجمعة اسم الأم أمون من كفروما 1997، حسن محمد صغير اسم الأم سكينة من مواليد 19980، يزن وليد عثمان اسم الأم فاطمة من مواليد 1997، علي محمد دواليبي اسم الأم فاطمة من قرية كفر حمرة مواليد 1998، مصطفى محمد القدور اسم الأم منار من مواليد 1999، أحمد شحادى شريدي اسم الأم شمسة من مواليد 1988، سامي محمد غندور اسم الأم ازدهار من مواليد 1998، حسين عبدالخالق حسون اسم الأم فاطمة من مواليد 1998، محمد إبراهيم جمعة اسم الأم هالة عارف من مواليد 1994، المرتزق خالد وليد الرحمون اسم الأم صبحية من مواليد 1992، سامر عبدالعزيز شوبك اسم الأم أمل من مواليد 1994، عزو محمود اليوسف اسم الام أمونة من مواليد كفروما 1998، يامن وليد عابدين اسم الأم آمنة من مواليد 1996، نجم نمر الخليل اسم الأم سكرة من مواليد حلب 1980، عادل عبدالرحمن العمر اسم الأم مهدية من مواليد 1994، عبد الله زهر الدين عجيني اسم الأم جميلة من مواليد 1994، عبدالعزيز محمد كابي اسم الأم ديبه من مواليد 1980، المرتزق أحمد عبد الناصر ماهر اسم الأم منى من مواليد 1999، علي عبدالخالق حسون اسم الأم فاطمة من مواليد 1997، أحمد فيصل الإبراهيم اسم الأم بهيجة من مواليد 1999، محمد أحمد بزماني اسم الأم عيوش من مواليد 1992، عبد الله حسن شوبك اسم الأم حميدة من مواليد 1985، خالد مصطفى أبرص اسم الأم مريم من مواليد 1984، أحمد عماد بزارة اسم الأم هناء من مواليد 1997، حسن كامل العقدي اسم الأم عائشة من مواليد 1998، عبدالله عبد العزيز شوبك اسم الأم أمل من مواليد 1997، عز الدين خضر شاكر اسم الأم مريم من مواليد 1997، حمود إبراهيم حمود اسم الأم جميلة من مواليد 1998، ياسر عبد اللطيف عبد القادر اسم الأم أمينة من مواليد1994، عبيدة عبد الرحمن ناصر اسم الأم فاطمة من مواليد 1999، نادر موسى فارس اسم الأم نبيه من مواليد 1988، إبراهيم مصطفى حمادة اسم الأم ابتسام من مواليد 1998، بركات محمد محسن حماش اسم الام شكرية البكرو من مواليد 1998، باسل عمر مصطفى اسم الأم فاطمة من مواليد 1997، يوسف إبراهيم جمال اسم الأم معينة من مواليد سراقب 1991، جهاد الأحمد الحموي اسم الأم نادية، مصعب حسن الحسن اسم الأم غزالة من مواليد 1992".

تحضيرات لإرسال دفعة أخرى

هذا وبحسب مصادر أخرى فإن أكثر من 150 عنصرًا من مرتزقة الشرطة العسكرية والمدنية التابعين للاحتلال التركي، قدموا إجازات سنوية بدون راتب تمت الموافقة عليها من قبل الاحتلال التركي، وذلك بهدف الالتحاق بالمرتزقة المرسلين إلى أذربيجان، بعد إغراءات مالية كبيرة حصلوا عليها من قبل الاستخبارات التركية.

وبحسب المعلومات، فإن تركيا قد أرسلت في وقت سابق من شهر آب المنصرم، 275 مرتزقًا إلى أذربيجان.

وتعِد تركيا المرتزقة بالحصول على الجنسية التركية مقابل مشاركتهم في المعارك خارج سوريا، بالإضافة إلى رواتب تبلغ 2000 دولارًا شهريًّا.

وبعد ليبيا أرسلت تركيا 600 مرتزقًا من "أحرار الشرقية والسلطان مراد والنخبة وكتيبة سمرقند" إلى اليمن للقتال هناك وتأمين موطئ قدم تركي، خصوصًا بالقرب من مضيق باب المندب، لتتوجه بعدها إلى إرسالهم لأذربيجان.

(م ح/سـ)

ANHA