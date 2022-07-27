تنديداً بالجرائم التركية واستهدافه للقياديات الثلاث... مئات النساء يحتججن أمام القاعدة الروسية بتل السمن

تجمعت المئات من النساء في الأحزاب السياسية والحركات النسائية (مجلس المرأة السورية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، تجمع نساء زنوبيا، مؤتمر ستار، اتحاد المرأة الشابة وغيرها من التنظيمات النسائية) عند دوار حزيمة في مدخل الرقة الشمالي، وتوجهن للاحتجاج أمام القاعدة الروسية في قرية تل السمن (32 كليو متر شمال الرقة)، تنديداً بجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.

رفعت المحتجات أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وحزب سوريا المستقبل، ومجلس المرأة السورية، وحزب الخضر الديمقراطي، ومؤتمر ستار، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

وصدحت حناجر المحتجات أمام القاعدة الروسية بالشعارات المناهضة للاحتلال التركي، وأخرى تحيي قوات سوريا الديمقراطية ووحدة الشعب السوري من قبيل (يسقط الاحتلال التركي، تسقط المؤامرة الدولية، تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد).

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت الناطقة باسم نساء تجمع زنوبيا في مدينة الرقة خود العيسى رسالتهن التي جئن لتسليمها للقاعدة الروسية، جاء فيها: تنديداً بالجرائم التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا من قصف بكافة أنواع الأسلحة على الأبرياء، وإدانة لاستهداف القياديات الثلاث (جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوتان) في الـ 22 من الشهر الجاري بواسطة طائرة مسيّرة تركية.

وأكدن بأن هذه الاستهدافات الانتقامية من المواطنين والمناضلين هي انتقام لخسائره (تركيا) في الجبهات والمعارك والساحات الدبلوماسية وعدم قدرته على شن العدوان الذي هدد به مناطق شمال وشرق سوريا.

وبين أن هذه الانتهاكات تقوض الجبهة الداخلية لمقاتلة مرتزقة داعش وخلاياه الذين لا يزالون يتلقون الدعم من تركيا، لتقويض وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والاستهداف الأخير للمناضلات اللواتي لطالما قاتلن مرتزقة داعش خير دليل على ذلك.

وطالبن الضامن الروسي بالوقوف على مسؤولياته وتعهداته التي قطعها في اجتماع سوتشي، في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019 والذي على أساسه انتشرت قواعده في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المواطنين.

وناشدن في ختام رسالتهن المجتمع الدولي والتحالف بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا لمنع الجرائم التركية التي تزهق أرواح المواطنين بشكل يومي.

دخلَ بعدها وفد من النساء المحتجات لتسليم الرسالة إلى القوات الروسية الموجودة في القاعدة الروسية، وعند خروجهن، أوضحن أنهن طالبن القوات الروسية بالوقوف على الجرائم التركية اتجاه مناطقهم، وبأنهم وعدوهن بأنهم سيوصلون رسالتهن إلى القيادة الروسية بقاعدة حميميم، وبأنهم سيقفون على الانتهاكات التركية والعمل على منعها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج هو الثالث خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الجاري، بعد احتجاج أهالي عين عيسى أمام القاعدة الروسية الموجودة في الناحية، واحتجاج أهالي كوباني يوم أمس الثلاثاء أمام القاعدة الروسية أيضاً تنديداً باستمرار الانتهاكات التركية، وتغاضي الضامن الروسي عنها.

(ي م)

ANHA