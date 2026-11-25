ندوة حوارية في عفرين حول العنف ضد المرأة إسرائيل تفرج عن شخص اعتقلته خلال توغل في القنيطرة أهالي روج آفا يعلنون دعمهم لجنوب كردستان ويدعون إلى تعزير الوحدة الكردية القوات الإسرائيلية تقصف محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة هجوم روسي يستهدف منشآت الطاقة والغاز في خمس مناطق أوكرانية توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وتحركات عسكرية متزامنة في درعا فقدان شخصين لحياتهما بانفجار لغم أرضي جنوب الرقة وقفة احتجاجية في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها رسالة من خلف القضبان.. وريشة مرادي تدعو لمواجهة منظومة القمع ضد النساء جميل بايك: الكرد أصبحوا قوة مهمة في الشرق الأوسط ووحدتهم الديمقراطية تمنحهم موقعاً قوياً بمشاركة الرجال والنساء.. مسيرة مناهضة للعنف ضد المرأة في كوباني صراع بغداد وهولير يؤكد أهمية رؤية القائد عبد الله أوجلان للوحدة الكردية "بتكاتف النساء نواجه الذهنية التعصبية ونصون مكتسباتنا" احتفالية في قامشلو بمناسبة يوم الطفل العالمي