وقفة احتجاجية في قامشلو للمطالبة بخفض أسعار المحروقات وتوفيرها رسالة من خلف القضبان.. وريشة مرادي تدعو لمواجهة منظومة القمع ضد النساء جميل بايك: الكرد أصبحوا قوة مهمة في الشرق الأوسط ووحدتهم الديمقراطية تمنحهم موقعاً قوياً بمشاركة الرجال والنساء.. مسيرة مناهضة للعنف ضد المرأة في كوباني صراع بغداد وهولير يؤكد أهمية رؤية القائد عبد الله أوجلان للوحدة الكردية "بتكاتف النساء نواجه الذهنية التعصبية ونصون مكتسباتنا" احتفالية في قامشلو بمناسبة يوم الطفل العالمي الأمم المتحدة: 840 مليون امرأة تعرضن للعنف خلال حياتهن منظمة MAG تبدأ إزالة الألغام من مدرسة الشهيد أحمد الوجري في ريف تل تمر من السويداء.. أصوات نسائية تواجه العنف برسائل تمكين وصمود ضمن حملة الـ 16 يوماً في اليوم العالمي لمناهضة العنف.. آلاف النساء في قامشلو يؤكدن مواصلة النضال لنيل حقوقهن إقليم كردستان يرفض محاولات إعادة العراق إلى النظام المركزي غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً في حماس وزوجته وطفلتيه بغزة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إمرالي يلتقي بوزير العدل