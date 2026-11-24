الدساتير بين إقرار النص وتحقيق التوافق الشعبي حماية ضحايا العنف.. حق قانوني والعدالة تبدأ بالوقاية مخطط وكالة أنباء هاوار 24-11-2026 توغّل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة تستهدف أشخاصاً وكيانات مرتبطة بإيران توثيق أسماء خمسة مصابين وفتى متوفى في حادث على طريق الحسكة - قامشلو وفاة شاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة رويترز: واشنطن تبحث تدريب القوات السورية على إزالة الألغام مقتل 3 أشخاص في هجومين إسرائيليين استهدفا قطاع غزة هجوم روسي يستهدف مبنى قرب المجمع الرئاسي وسط كييف نتنياهو يرد على آيزنكوت: التهديد الإيراني فوري وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين في حادث سير على طريق الحسكة - قامشلو آيزنكوت: لا تهديد وشيك من إيران يستدعي تحركاً قبل تشكيل الحكومة عرض مسرحي في الحسكة يسلط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة