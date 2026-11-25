"بتكاتف النساء نواجه الذهنية التعصبية ونصون مكتسباتنا" احتفالية في قامشلو بمناسبة يوم الطفل العالمي الأمم المتحدة: 840 مليون امرأة تعرضن للعنف خلال حياتهن منظمة MAG تبدأ إزالة الألغام من مدرسة الشهيد أحمد الوجري في ريف تل تمر من السويداء.. أصوات نسائية تواجه العنف برسائل تمكين وصمود ضمن حملة الـ 16 يوماً في اليوم العالمي لمناهضة العنف.. آلاف النساء في قامشلو يؤكدن مواصلة النضال لنيل حقوقهن إقليم كردستان يرفض محاولات إعادة العراق إلى النظام المركزي غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً في حماس وزوجته وطفلتيه بغزة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إمرالي يلتقي بوزير العدل توقف توزيع مازوت التدفئة في ديرك بعد نفاد الكميات من محطات الوقود رئيس البرلمان التركي يرسل خطاباً إلى الأحزاب السياسية لتشكيل لجنة الرقابة قوات حماية المرأة في شرق كردستان: بوحدتنا سنحمي مجتمعنا انفجار في محيط جبل المانع بريف دمشق القيادة العامة لوحدات حماية المرأة تدعو النساء لكسر الصمت وتؤكد استمرار نضالها