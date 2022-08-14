قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 13 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته في الباب ومارع المحتلتين

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الأحد، بياناً كتابياً، كشفت فيه عن تنفيذها عمليتين في 11- 12 آب الجاري في منطقتي الباب ومارع المحتلتين.
جاء في نص البيان:
"في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، تمت عمليات الرد في كل من منطقتي الباب ومارع، في إطار الدفاع المشروع.
في 11 آب قتل 3 من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب اثنان آخران نتيجة عملية نوعية في منطقة مارع . وأسفر عن تدمير سيارة جيب عائدة للمرتزقة.
في 12 آب، تم تنفيذ عملية ضد قاعدة لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 جنود للاحتلال وإصابة 5 جنود آخرين.
حيث أسفرت هذه العمليات التي نُفِذت في يومين عن مقتل 3 جنود و 3 مرتزقة وإصابة 5 جنود ومرتزقين".
(س ر)