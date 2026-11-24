حماية ضحايا العنف.. حق قانوني والعدالة تبدأ بالوقاية مخطط وكالة أنباء هاوار 24-11-2026 توغّل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة تستهدف أشخاصاً وكيانات مرتبطة بإيران توثيق أسماء خمسة مصابين وفتى متوفى في حادث على طريق الحسكة - قامشلو وفاة شاب بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف حماة رويترز: واشنطن تبحث تدريب القوات السورية على إزالة الألغام مقتل 3 أشخاص في هجومين إسرائيليين استهدفا قطاع غزة هجوم روسي يستهدف مبنى قرب المجمع الرئاسي وسط كييف نتنياهو يرد على آيزنكوت: التهديد الإيراني فوري وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين في حادث سير على طريق الحسكة - قامشلو آيزنكوت: لا تهديد وشيك من إيران يستدعي تحركاً قبل تشكيل الحكومة عرض مسرحي في الحسكة يسلط الضوء على أشكال العنف ضد المرأة إصابة أربعة عناصر من الأمن الداخلي باستهداف مسيرة في ريف السويداء