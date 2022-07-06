​​​​​​​الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين تطالب شعبها بالاستعداد لمواجهة أي عدوان تركي

أصدرت اليوم، الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين بياناً إلى الرأي العام، أدانت فيه تهديدات دولة الاحتلال التركي باحتلال مدينة تل رفعت، وذلك في مخيم برخدان بحضور العشرات من العاملين والعاملات في الهيئات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين.

ورفع المشاركون في البيان يافطات كتب عليها "لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي للشمال السوري".

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين، بيريفان خليل، وباللغة العربية من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو، وجاء فيه:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في عدائها المعلن لسوريا أرضاً وشعباً، وخاصة الكرد، من خلال التهديدات المستمرة والتحشيدات العسكرية بهدف احتلال المزيد من الأرض السورية وتدمير ما تبقى منها وتهديد المدنيين النازحين قسراً من مناطق الاحتلال التركي وإبعادهم عن قضيتهم الأساسية المتمثلة في المقاومة والنضال وتحرير الأرض".

تابع البيان "إن حكومة(AKP) العدوانية التي تعاني من أزمات داخلية اقتصادية وديمقراطية وخارجية بفقدانها ذراعها الإرهابي المتمثلة بداعش وتحولها إلى دولة مارقة على القانون الدولي بتدخّلها المستمر في شؤون دول المنطقة، وزرع الفتنة الداخلية بين مواطني تلك الدول ودعم وتدريب الإرهاب الدولي، وتهديد العالم به، تحاول استغلال انشغال العالم بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتوجيه أنظار الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية والديمقراطية إلى الخارج بمحاولة القيام بالمزيد من الأعمال العدوانية على الأراضي السورية بحجة إنشاء "مناطق آمنة" من خلال إعادة اللاجئين السوريين في تركيا وتوطينهم في غير موطنهم الأصلي؛ لتتحول "المناطق الآمنة" التي تدّعيها إلى مناطق دائمة التوتر داخل سوريا، ليضمن الاحتلال التركي رعاية وتسليح التنظيمات الإرهابية واستخدامها لتنفيذ سياساتها التوسعية والتخريبية في سوريا والمنطقة".

أضاف البيان "إن احتلال تل رفعت والشهباء يعني تمهيد الطريق لاحتلال حلب التي تمثل العاصمة الاقتصادية لسوريا ومحاولة تركية لإحياء الميثاق الملي، بالإضافة للتسبب بكارثة إنسانية وتهجير أكثر من مائة ألف شخص بالأصل هو نازح قسراً من أرضه، وهذا يستدعي منا نحن السوريون لإحياء الحالة الوطنية وإعلان حالة النفير العام الشعبي لمواجهة التهديدات التركية التي تسعى إلى استمرار الأزمة السورية".

أشار البيان "دولة الاحتلال التركي تستغل الصمت الدولي والمنظمات التي تكتفي بإصدار بيانات ومواقف خجولة لا تتناسب مع واجبها الملقى عليها، وفق القانون الدولي، ومع حساسية المرحلة. خاصة أن تلك التهديدات تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر".

شدد البيان "إننا نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووضع حدّ لتهديدات دولة الاحتلال التركي التي تسعى لإحياء داعش من خلال محاولة خلق الفوضى وتوفير الأرضية المناسبة لعودته"، كما نطالب أهلنا النازحين من عفرين وفي الشهباء بمزيد من الإصرار على المقاومة والنضال والاستعداد لمواجهة التهديدات أو أي عدوان تركي وتحرير الأراضي المحتلة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتستنكر هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي.

(غ ع/ف)

ANHA