​​​​​​​الأهالي يؤيدون إعلان حالة الطوارئ في المنطقة: علينا دائماً الاستعداد لأي طارئ

على خلفية تصعيد حدة التهديدات من قبل دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم أمس الأربعاء، حالة الطوارئ؛ لمواجهة أي هجمات على المنطقة، ووضع كافة الإمكانات في خدمة حماية الشعب من أي هجوم.

عبّر مواطنون من مدينتي منبج وكوباني، في حديث لوكالتنا، عن استنكارهم للتهديدات التركية، وأكدوا على النضال والوقوف إلى جانب الإدارة والقوات العسكرية ضد الاحتلال التركي.

غادة حميد، من أهالي مدينة منبج قالت في هذا الصدد "في ما يخص حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الإدارة يوم أمس، نحن أهالي مدينة منبج سنقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنقف مع قواتنا العسكرية". مؤكدة "سنبقى صامدين في وجه هذه التهديدات، ولن نسلّم أرضنا لأي كان".

وشدد عبد الحنّان حسين، من أهالي منبج: "ندين ونستنكر تهديدات العدوان التركي باحتلال تل رفعت ومنبج، ونحن الأهالي سنضع أيدينا بأيدي بعضنا مع الإدارة لنحمي مناطقنا". مشيراً "ماذا يريد أردوغان من شمال وشرق سوريا؟ إنه يريد أن يوسع احتلاله لمناطقنا الآمنة في منبج وتل رفعت، وزجّ مرتزقته الذين يسعون إلى تدمير هذه المناطق".

أما المواطن زيوار قاسملو من مدينة كوباني فقال "نحن شعب هذه المنطقة، لم نهدد أمن أحد يوماً. نحن نحمي أرضنا بإرادة قوية ضد جيش الاحتلال التركي الذي عرفناه جباناً عبر التاريخ".

وأضاف "الاحتلال التركي يحارب شعب المنطقة باستخدام العصابات المجرمة والمرتزقة الذين كانوا في صفوف مرتزقة داعش، وسموا أنفسهم بالجيش الوطني تحت راية الاحتلال التركي".

وطالب قاسملو المجتمع الدولي "بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا أمام طيران دولة الاحتلال التركي" وقال "نحن واثقون من قوتنا وإرادتنا ولا نخاف من التهديدات التركية، ولن نترك أرضنا لها".

من جهته، قال المواطن عيسى حمو من مدينة كوباني "علينا دائماً الاستعداد لأي طارئ والعمل وفق حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية والنضال ضد التهديدات التركية".

تابع عيسى حمو "اخترنا المقاومة في وجه التهديدات التركية والوقوف إلى جانب قواتنا العسكرية ـ قوات سوريا الديمقراطية ـ نحن مستعدون لأي شيء".

بدوره، قال المواطن محمود شيخ محمود من كوباني أيضاً "تمارس تركيا حرباً نفسية وهي حرب التهديدات والتجويع على شعب المنطقة، وهي من أصعب الحروب".

طالب محمود الأهالي "بالتعاون والتكاتف والتحلي بالوعي لمخططات الأعداء وعدم ترك أرضهم والهجرة منها، والاتحاد ضد أي اعتداء، وعدم السير على طريق الخيانة"، مؤكداً "بالتكاتف لن يتمكن أحد من هزيمتنا".

(كروب / ل م)

ANHA